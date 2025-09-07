CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız

Vincenzo Montella: Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 2. maçında, Konya'da İspanya'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 21:24 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 21:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella: Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 2. maçında, Konya'da İspanya'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Adrenalinin çok yüksek olduğu maçlardan birisi. Dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

"Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız."

"Bütün maçı defans yaparak oynayamazsınız bu tür takımlara karşı. En iyi defansı topa sahip olarak, karakterinizi ortaya koyarak yaparsınız. Bunlar da bizde var. Bu şekilde hazırlandık."

G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
DİĞER
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu beklemede! Son kararı yeni teknik direktör verecek...
Antalya'daki rüşvet soruşturmasında kim, ne dedi? İlker Arslan ve Fazlı Ateş'in çelişkili ifadeleri: "Arsa satışı" dediler tapuda izine rastlanmadı
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi!
Filenin Sultanları Dünya 2.'si
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 21:39
"Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" "Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" 21:23
A Milli Takım'da sakatlık! A Milli Takım'da sakatlık! 20:54
Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! 20:47
Türkiye-İspanya | CANLI İZLE Türkiye-İspanya | CANLI İZLE 20:33
Gençlerbirliği'nden iyi prova! Gençlerbirliği'nden iyi prova! 20:05
Daha Eski
"Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" "Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum" 20:01
Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! Gürcistan'dan sahasında net galibiyet! 19:58
Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! Onana, Trabzonspor'a "evet" dedi! 19:46
İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! İtalya Grand Prix'sinde kazanan Verstappen! 18:35
Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! Başkan Erdoğan'dan Sultanlara tebrik! 18:30
Toprak Fransa'da bir ilki başardı! Toprak Fransa'da bir ilki başardı! 18:11