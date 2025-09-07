Vincenzo Montella: Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu 2. maçında, Konya'da İspanya'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde Teknik Direktör Vincenzo Montella, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Adrenalinin çok yüksek olduğu maçlardan birisi. Dünyanın en iyi takımlarından biri ama biz de kendi kalitemizi biliyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

"Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız."

"Bütün maçı defans yaparak oynayamazsınız bu tür takımlara karşı. En iyi defansı topa sahip olarak, karakterinizi ortaya koyarak yaparsınız. Bunlar da bizde var. Bu şekilde hazırlandık."