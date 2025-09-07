Uğurcan Çakır: Bu takım buradan toparlanmasını bilir

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu 2. hafta maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından millilerde Uğurcan Çakır, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARI

"Gerçekten kötü oynadık. Erken gelen goller moralimizi bozdu.. Dünya Kupası yolunda sadece bir üç puan kaybettik. Bir maç kaybettik. Bence buradan toparlanmasını bilir bu takım. Çok güzel insanlardan kurulu bir takım. Bu maçtan çok büyük ders çıkarıp, tecrübe çıkarıp Ekim'deki maçlara hazırlanacağız."