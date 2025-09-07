TÜRKİYE İSPANYA MAÇI CANLI İZLE | A Milli Takım - İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye - İspanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'yı konuk edecek. Bizim Çocuklar, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İspanya averajla lider, Milli Takımımız ikinci sırada yer alıyor. Daha önce Konya'da Fransa ve Hollanda'yı sahadan sildik. Şimdi de tek hedefimiz, son Avrupa şampiyonu Boğalar'ı da devirip çifte zafer yaşamak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER👇🏼

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Kerem, Kenan, Yunus

İspanya: Simon, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Porro, Zubimendi, Pedri, Williams, Yamal, Oyarzabal

TÜRKİYE İSPANYA MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU👈🏼

A Milli Takım'ımızın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemi belli oldu. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 7 Eylül Pazar günü 21.45'te başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Ay-yıldızlı ekipte, zorlu İspanya maçı öncesinde tek eksik, Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz.

71 YILLIK HASRET

Bizim Çocuklar, son Avrupa şampiyonu karşısında 11 maçta bir kez kazandı. Tek galibiyetimizi 71 yıl önce, 1954 Dünya Kupası Elemeleri'nde 14 Mart 1954'te İstanbul'da 1-0'lık skorla aldık. Boğalar'la 3 kez de berabere kaldık. Milli Takımımız'da Gürcistan maçında kırmızı gören Barış Alper Yılmaz İspanya'ya karşı oynayamayacak. Grubun diğer maçında ise bugün 16.00'da Gürcistan ile Bulgaristan, Tiflis'te karşılaşacak.

KURAYLA ELEDİK

A Milli Takım'ımız, 1954'te ilk kez katıldığı Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti. Elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenildik, rövanşı 1-0 kazandık. 3. maç da Roma'da 2-2 biterken, kura atışıyla finallere katıldık.

9 YIL SONRA KONYA'DA

'Bizim Çocuklar' ile İspanya, son olarak 17 Haziran 2016 tarihinde karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grup karşılaşmasını İspanya 3-0 kazandı. İspanya'nın gollerinden 2'sini Alvaro Morata ve birini Nolito attı.

LİDER KUPADA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım direkt Dünya Kupası'na gidecek.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

İSPANYA'NIN ADAY KADROSUNDA HANGİ FUTBOLCULAR VAR?

Kaleci: Unai Simon, David Raya, Alex Remiro

Defans: Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Orta Saha: Rodri, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Aleix Garcia, Fermin Lopez

Forvet: Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Jorge de Frutos, Jesus Rodriguez

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.