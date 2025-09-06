A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Türk vatandaşı olmaktan gurur duyarım!

A Milli Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Arda Güler, İspanya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

ARDA GÜLER'İN AÇIKLAMALARI

"İSPANYA'YA BASKIYLA KARŞILIK VERMEK İSTİYORUZ"

"İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya'ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz."

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORLAR"

"Dani Carvajal ile bu maçı konuştuk. Ne kadar zor maç olacağını söyledim, onlar da bunu biliyor. Ben kazanan tarafta olmak istiyorum ve inşallah böyle olur."

"YAMAL'IN GELİŞİMİ BENİ ŞAŞIRTMIYOR"

"Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum."

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"İSPANYA SADECE YAMAL'DAN OLUŞMUYOR"

"Lamine Yamal çok iyi bir futbolcu. Ancak İspanya, sadece Yamal'dan oluşmuyor."

"BU TİP MAÇLAR BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

"İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi heyecanlandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini yapmalıyız. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!"

"ARDA GÜLER ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCU"

"Arda Güler, geçen sezonun sonlarından bu yana Real Madrid'de devamlılıkla oynamaya başladı. Çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid'de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. Rakibe göre de onu nerede oynatabileceğimiz değişir."

"KEREM AKTÜRKOĞLU MUAZZAM İŞLERE İMZA ATIYOR"

"Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var."

"TELEFONUM VE KAPIM HERKESE AÇIK"

Adil Demirbağ kadroya alınmadı, Konyaspor tepki gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz?

"Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum, bunlar beni etkilemiyor. Futbolcuları hangi takımda olursa olsun takip ediyorum. Bu açıklamalardan etkilenmiyorum. Telefonum ve kapım herkese açık. Tavsiyede bulunacakları zaman kullanabilirler."

"BARIŞ ALPER'İN POZİSYONU ÜZÜCÜ VE TALİHSİZDİ"

"Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek."

"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYARIM"

"Türk vatandaşı olmak benim için gurur olur."