CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Merih Demiral: Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum

Merih Demiral: Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum

A Milli Takımı'mızın İspanya 6-0 kaybettiği mücadelenin ardından Merih Demiral, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2025 Pazartesi 00:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Merih Demiral: Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum

A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, İspanya'ya farklı kaybettiğimiz maçın ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"İspanya iyi takım ama biz iyi değildik! Sahaya hiçbir şey koyamadık. Faul yapmadık. Kart görmedik. Çok acı veriyor bu mağlubiyet. Çok çok üzgünüm. Konya halkından çok özür diliyoruz.

İyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de var. Çok üzgünüz. Bugün sahaya hiçbir şey koyamadık. Karşı rakip de iyiydi ama biz daha iyisini yapabilirdik. Yapacağımıza inanıyorduk.Bütün Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum. Kendimiz gibi oynamadık, bu beni çok üzdü. İnşallah önümüzdeki maçlarda çok daha iyi oluruz. Bugünkü maçı unutmak istiyoruz."

Konya'da kabus gibi gece!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Kürşat Alnıaçık: Beni istemeyenlerle çalışmam! Arkamı döner giderim, bir daha da bakmam
Özgür Özel 'den yine sokak çağrısı! Avaz avaz bağırdı tehditler savurdu: "Son uyarımdır..."
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu
G.Saray'dan çok konuşulacak hamle! Transferde son dakika
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı Vincenzo Montella: Rakip 2 kere geldi ve gol attı 00:28
Belçika farklı kazandı! Belçika farklı kazandı! 00:20
Köln'de kazanan ev sahibi! Köln'de kazanan ev sahibi! 00:14
"Bu takım buradan toparlanmasını bilir" "Bu takım buradan toparlanmasını bilir" 00:09
Yunanistan çeyrek finale adını yazdırdı! Yunanistan çeyrek finale adını yazdırdı! 00:04
F.Bahçe'de Tedesco sesleri! F.Bahçe'de Tedesco sesleri! 00:04
Daha Eski
İşte E Grubu'nda güncel puan durumu İşte E Grubu'nda güncel puan durumu 21:56
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 21:39
"Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" "Taraftarımız için de ne gerekiyorsa yapacağız" 21:23
A Milli Takım'da sakatlık! A Milli Takım'da sakatlık! 20:54
Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! Slovenya EuroBasket'te çeyrek finalde! 20:47
Konya'da kabus gibi gece! Konya'da kabus gibi gece! 20:33