Merih Demiral: Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum

A Milli Takımımızın yıldız stoperi Merih Demiral, İspanya'ya farklı kaybettiğimiz maçın ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"İspanya iyi takım ama biz iyi değildik! Sahaya hiçbir şey koyamadık. Faul yapmadık. Kart görmedik. Çok acı veriyor bu mağlubiyet. Çok çok üzgünüm. Konya halkından çok özür diliyoruz.

İyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de var. Çok üzgünüz. Bugün sahaya hiçbir şey koyamadık. Karşı rakip de iyiydi ama biz daha iyisini yapabilirdik. Yapacağımıza inanıyorduk.Bütün Konya halkından ve milletimizden özür diliyorum. Kendimiz gibi oynamadık, bu beni çok üzdü. İnşallah önümüzdeki maçlarda çok daha iyi oluruz. Bugünkü maçı unutmak istiyoruz."