Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Gürcistan-Türkiye maçı CANLI İZLE (2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Gürcistan-Türkiye maçı CANLI İZLE (2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor. Bizim Çocuklar, elemelerdeki E Grubu'nda ilk sınavında zorlu rakibini deplasmanda mağlup etmek istiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 18:53



Gürcistan-Türkiye maçı CANLI İZLE (2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri başladı. Bizim Çocuklar, E Grubu'ndaki ilk sınavında Gürcistan ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri bu kritik karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Gürcistan-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Daviatshvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Arda, Yunus, Kerem, Kenan

Gürcistan-Türkiye maçını haberimizden canlı takip etmek için tıklayın

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan-Türkiye maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TV 8 ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TEK HEDEF GALİBİYET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Türkiye, zorlu Gürcistan deplasmanında hata yapmak istemiyor. İspanya ile oynanacak ikinci karşılaşma öncesi güçlü rakibini yenerek, turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDA 7. RANDEVU

Bizim Çocuklar, Gürcistan ile 7. kez karşı karşıya geliyor. Milli Takımımız, bu maça kadar rakibiyle 3'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Rakibimize 15 gol attık, kalemizde ise 6 gol gördük.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetiyor. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Marcenaro üstleniyor. Karşılaşmanın VAR hakemliğini Marco Di Bello yapacak. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alıyor.

