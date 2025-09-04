Arda Güler: Türk halkına armağan olsun!

A Milli Takım, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından takımın yıldız isimlerinden Arda Güler açıklamalarda bulundu.

İŞTE ARDA'NIN AÇIKLAMALARI:

Avrupa Şampiyonası'nda sadece bize yenildiler grupta. Bugün yine yenildiler. Çok güzel bir oyun gösterdik. İstediğimiz 3 puanı aldık. Türk halkına armağan olsun. Basketbol ve voleybolda da galibiyetlerimiz var. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz.

İspanya için de zor bir maç. Kendimizi küçümsemeyelim. Onlar Konya'daki atmosferi bilmiyor. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok iyi bir oyun ortaya koyacağız inşallah.