Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik!

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik!

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 21:40 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 21:46
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik!

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takım'ımız konuk olduğu Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

"BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZI TEBRİK ETMEK LAZIM"

"Bütün futbolcularımızı tebrik etmek lazım. Önemli bir mücadele verdiler ve maçı almak için her şeyi yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı, zorlu bir deplasmanda galibiyet aldık. Gururlanıyoruz bu şekilde."

"ARKADAŞLIK RUHUNU HERKESE GÖSTERDİK"

"Anlık bir durumda, maç değişebiliyor. Gürcistan'ı da tebrik etmek lazım. Futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Son yarım saatte kenetlenme, takım ruhu oldu. Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik. Ne kadar gururlandığımızı buradan söylemek istiyorum."

"ÇOK ÇALIŞKAN BİR GRUBA SAHİBİZ"

"Çok fazla çalışkan bir gruba sahibiz. Son 3 günde 15 tane video analiz yaptık. Sonuna kadar çalışıyorlar ve biz bu grup olmasa bunu başaramazdık. Çok çalışkanlar ve sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar!"

Bursaspor-Söğütspor | CANLI
