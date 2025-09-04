Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün'den 'kavga' açıklaması!

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 ile geçerek iyi bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı'mızda Hakan Çalhanoğlu ve Yunus Akgün'ün kavga ettiği öne sürülmüştü.

İki futbolcu, maç sonrası beraber yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Milli takımda asla kavga olmayacağını söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Farklı bir maç bekledik aslında. Daha pres yapan bir takım bekledik. Farklı bir skor alabilirdik. Kırmızı karttan sonra zorlandık ama önemli olan 3 puan. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. (Gülerek) Burası milli takım, burada öyle bir şey yok! Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem ne Abdülkerim... Hepimiz ağabey-kardeşiz burada. Burası milli takım! Mutluyuz, Yunus yanımda, öyle bir sıkıntımız yok!" ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün ise "Güzel bir başlangıç yaptık. Kırmızı kart bizi üzdü ama kazanmasını bildik. Hakan ağabey ile yan yanaydık ve güldük. Hakan ağabey bu takımın kaptanı ve lideri. Böyle bir şey yok. Mükemmel bir ortam var. Bunu bozmaya çalışmayalım. Böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." yorumunu yaptı.