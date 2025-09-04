Büyükler etkilenmez

A Milli Takım teknik direktörümüz Montella ve milli futbolcumuz Merih Demiral, Gürcistan maçı basın toplantısına katıldı. Montella, "Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız" derken, hareketli geçen transfer dönemi sonrasında takımın durumu hakkında, "Birçok futbolcu vardı transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda" dedi.

ONLAR ÖYLE HAYAL EDİYOR

A Milli Takımımız'ın yıldız stoperlerinden Merih Demiral ise Gürcü basınından gelen, takımda iki oyuncu arasında sorun olduğuna yönelik soruya net cevap verdi. Demiral önce soruyu anlamadığını ve tekrar edilmesini istedi. Ardından soruya cevap veren başarılı savunmacımız, "Kimler arasında kavga çıkmış? Onlar öyle hayal ediyor ama bizim hiçbir sıkıntımız yok. Çok hazırız ve yarın da bunu göstereceğimizden eminim" diye umut dağıttı.