CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez!

Vincenzo Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez!

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve Merih Demiral basın toplantısında açıklamalarda bulundular. İşte o açıklamaların tamamı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 19:58 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 20:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez!

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve Merih Demiral basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısında ilk olarak Merih Demiral söz aldı. İşte o sözler...

"HEPİMİZ ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

"Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Perşembe de bunu göstereceğiz. "Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız."

"İNŞALLAH SAHADA EN İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDERİZ"

"Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

"HERKES MOTİVE"

"Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz."

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"KALEDE KİMİN OYNAYACAĞINI SÖYLEMİYORUZ"

"Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki."

"GÜRCİSTAN'A ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

"Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız."

"ARDA GÜLER FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİYOR"

Arda Güler, Real Madrid'de orta sahada oynuyor şu anda. Sizin taktiğinizde bir şey değişebilir mi, aynı pozisyonda mı kalacak?

"Ben Arda Güler'in tüm maçlarını izledim bu sene. Forvet arkasında da orta sahada da oynadığını gördüm. Farklı pozisyonlarda gördük. Tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi."

"BÜYÜK FUTBOLCULAR TRANSFERDEN ETKİLENMEZ"

Transfer sezonundayız. Kadrodaki birçok oyuncu transferlerini tamamladı, bazıları transfer görüşmelerine devam ediyor. Takımın durumu nasıl? Ekstra bir motivasyon konuşması yaptınız mı?

"Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda."

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"

Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol, "Grupta ilk maçımız ama en önemli maçımız." dedi. Hocamız da aynı şekilde düşünüyor mu?

"Tabii ki kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız."

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye dev piyango! 20 milyon Euro...
MKE Ankaragücü-Karabük İ.Y. | CANLI
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi
G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi F.Bahçe'nin başına geçecek mi? Hoeness'ten açıklama geldi 20:41
G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! G.Saray kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 19:50
"Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum" "Buraya gelmek için sabırsızlanıyordum" 19:34
Türkiye-Sırbistan | CANLI İZLE Türkiye-Sırbistan | CANLI İZLE 18:44
Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... Ligde 5. ve 6. haftanın programı açıklandı! F.Bahçe-Trabzonspor maçı... 18:26
F.Bahçe Beko'ya ABD'li pivot! F.Bahçe Beko'ya ABD'li pivot! 18:14
Daha Eski
MKE Ankaragücü-Karabük İ.Y. | CANLI MKE Ankaragücü-Karabük İ.Y. | CANLI 18:07
Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez! 17:54
"Zorlu maç için hazırız!" "Zorlu maç için hazırız!" 17:49
Futbolcular taraftarlara fındık ikram etti! Futbolcular taraftarlara fındık ikram etti! 16:56
Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk! Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bir ilk! 16:39
Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! Atalanta'dan G.Saray'a Lookman yanıtı! 16:36