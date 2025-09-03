Vincenzo Montella: Büyük futbolcular transferden etkilenmez!

A Milli Futbol Takımı'mız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda ilk sınavına Gürcistan karşısında çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ve Merih Demiral basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısında ilk olarak Merih Demiral söz aldı. İşte o sözler...

"HEPİMİZ ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

"Kimin arasında sıkıntı olmuş? Onlar herhalde hayal ediyor! Öyle bir şey yok! Motiveyiz, hazırız. Perşembe de bunu göstereceğiz. "Moralimiz çok iyi. Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok hazır durumdayız. Çok eğleniyoruz birlikte olmaktan dolayı. Burada olmak hepimiz için büyük şans. En iyi şekilde sahada cevap vereceğiz ve gayet hazırız."

"İNŞALLAH SAHADA EN İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDERİZ"

"Bu maç çok önemli. Bu maçın farkındayız. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Gürcistan, Avrupa Şampiyonası dönemine göre kendisini geliştirdi ama biz de kendimizi geliştirdik. Hazırız, antrenmanlarımızı yaptık. Konsantreyiz. İnşallah sahada en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

"HERKES MOTİVE"

"Her ihtimal için hazırız. Maç maç bakıyoruz. Herkes motive. Dünya Kupası şansımız var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde başlayıp, en iyi şekilde grubu bitiririz."

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

"KALEDE KİMİN OYNAYACAĞINI SÖYLEMİYORUZ"

"Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki."

"GÜRCİSTAN'A ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

"Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız."

"ARDA GÜLER FARKLI POZİSYONLARDA OYNAYABİLİYOR"

Arda Güler, Real Madrid'de orta sahada oynuyor şu anda. Sizin taktiğinizde bir şey değişebilir mi, aynı pozisyonda mı kalacak?

"Ben Arda Güler'in tüm maçlarını izledim bu sene. Forvet arkasında da orta sahada da oynadığını gördüm. Farklı pozisyonlarda gördük. Tüm alanları görebilen ve her yerde oynayabilen bir futbolcu. Farklı pozisyonlarda oynama yeteneğine sahip bir oyuncu kendisi."

"BÜYÜK FUTBOLCULAR TRANSFERDEN ETKİLENMEZ"

Transfer sezonundayız. Kadrodaki birçok oyuncu transferlerini tamamladı, bazıları transfer görüşmelerine devam ediyor. Takımın durumu nasıl? Ekstra bir motivasyon konuşması yaptınız mı?

"Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Böyle bir döneme denk geldik. Birçok futbolcu vardı bu transfer döneminde transfer olan ve konuşulan ama büyük futbolcular bundan etkilenmez. Herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum bu konuda."

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ"

Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol, "Grupta ilk maçımız ama en önemli maçımız." dedi. Hocamız da aynı şekilde düşünüyor mu?

"Tabii ki kuşkusuz bu en önemli maçımız. Avrupa Şampiyonası'nda da dile getirdim zorlu bir rakip olduklarını, ne kadar önemli bir rakip olduklarını biliyoruz. Hazırlığımızı yaptık, istediğimiz sonucu almak için sahada olacağız."