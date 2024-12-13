Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerimiz belli oluyor | CANLI (2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup Aşaması Kura Çekimi)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşaması kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde (TSİ) 14.00'te başladı. 54 ülkenin katılacağı kura çekiminde takımlar, dünya sıralamasındaki pozisyonlarına bağlı olarak toplam 5 torbaya dağıtıldı. Türkiye, kura çekimine 2. torbadan katılıyor.

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KURA PROSEDÜRÜ NASIL OLACAK?

Kuraya 1. torbada yer alan takımlar çekilerek başlanacak; ardından 2 ve daha altta yer alan torbalara geçilecek.

Adı çekilen her takım, A'dan L'ye alfabetik olacak şekilde en müsait gruba yerleştirilecek.

5. torbada yalnızca 6 takım bulunduğundan, bu takımlar G ve L gruplarının her birine 5. takım olarak konulacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar 5 takımlı gruplarda Mart 2025, 4 takımlı gruplarda Eylül 2025 döneminde başlayacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları 2025 yılının kasım ayında tamamlanacak.

UEFA'nın yeni millî takım müsabakaları yapısı gereği, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ile 2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nin genişletilmiş formatı kapsamındaki karşılaşmalar Mart ve Haziran 2025 döneminde paralel olarak oynanacak.

Her ne kadar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 54 takım iştirak edecekse de, bu takımlardan 24'ü Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi çeyrek final veya play-off karşılaşmalarına çıkacak. Çeyrek final maçlarının dört galibi, haziran ayında da Uluslar Ligi finallerinde mücadele edecek.

TORBALAR ŞU ŞEKİLDE:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya.

2. Torba: Ukrayna, İsveç, TÜRKİYE, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç.

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail.

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya.

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino.