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Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! "Hiçbir bahanemiz yok"

Vincenzo Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! "Hiçbir bahanemiz yok"

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında rakipleri belli oldu. Kura çekimi hakkında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 15:43
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Vincenzo Montella'dan dikkat çeken kura yorumu! "Hiçbir bahanemiz yok"

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında rakipleri belli oldu.

Kura çekimi hakkında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"22 YIL ÇOK UZUN SÜRE"

İyi ve genç bir takımız. Oyuncularımız tecrübe kazanıyor. Bu maçlar, oyuncularımızı da geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre, 22 yıldır Dünya Kupası'na katılmadık. Biz hazırız, grubu kazanmak istiyoruz. Grubu kazanamazsak play-offlara katılmak istiyoruz.

"HERKESE HAZIRIZ; RAKİP FARK ETMEZ"

Belki en zor gruplardan bir tanesindeyiz. Herkese hazırız. Rakip fark etmez. İspanya son turnuvanın galibi. 3. torbadan da zor rakiplerden biri, Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi ama fark etmez, biz hazırız.

"HİÇBİR BAHANEMİZ YOK"

Belki en zor gruplardan birisindeyiz ama her takım için hazırız, rakip fark etmez. İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan yine zor bir rakip olan Gürcistan'ı çektik. Dördüncü torbadan da o torbanın en yüksekli takımı olan Bulgaristan geldi. Ancak bizim hiçbir bahanemiz yok, belki iyi takımlarla oynamak oyuncuları daha çok motive eder.

"PLAY-OFF İSTİYORUZ"

İyi ve genç bir takıma sahibiz, inanıyorum ki böyle yüksek seviyede maçlar oynamamız oyuncularımızı fiziki ve zihinsel olarak geliştirecektir. 22 yıl çok uzun bir süre ama biz bu gruba hazırız ve lider çıkmak istiyoruz. Lider olamazsak da ikinci olarak play-off'a gitmek istiyoruz

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