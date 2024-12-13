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Haberler A Milli Futbol Takımı TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'dan kura sonuçlarına ilişkin: Dengeli bir grup oldu

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'dan kura sonuçlarına ilişkin: Dengeli bir grup oldu

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerimize dair açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 16:01
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TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'dan kura sonuçlarına ilişkin: Dengeli bir grup oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları İsviçre'nin Zürich şehrinde çekildi. A Milli Takım'ımız, E Grubu'nda UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacak olan İspanya-Hollanda maçının galibi, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Kura çekiminin ardından TFF Başkanı Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"GAYET DENGELİ BİR GRUP OLDU"

Zaten eylülde başlayacak müsabakalar. Hızlı hızlı bitecek, eylül ekim kasım. 6 maçta son bulacak. Playoff olmazsa inşallah direkt gideriz. Gayet dengeli bir grup oldu. 3. torbada Gürcistan'dan geldi. İspanya veya Hollanda da puan kaybedebilir. Özellikle iç sahada 3 galibiyet almamız gerekir. İlk maça 9 ay daha var. O zamana kadar daha da tecrübemiz artacak.

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