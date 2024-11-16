Kerem Aktürkoğlu maç sonunda gözyaşlarını tutamadı! Hakan Çalhanoğlu teselli etti...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk etti.

0-0 beraberlikle tamamlanan mücadelenin 89. dakikasında kazandığımız penaltı atığında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Kerem'in vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.

Maçın bitiş düdüğü sonrası milli yıldız diz çökerek gözyaşlarını tutamadı. Kerem'i takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu teselli etti.

Hakan Çalhanoğlu maç sonu yaptığı açıklamada ise "Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında dağ gibi ailesi var. Takım olarak Kerem'in arkasındayız. Futbolda penaltı kaçar, hiç sorun yok" sözleriyle Kerem'e destek verdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı o anlar...