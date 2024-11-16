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Haberler A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu maç sonunda gözyaşlarını tutamadı! Hakan Çalhanoğlu teselli etti...

Kerem Aktürkoğlu maç sonunda gözyaşlarını tutamadı! Hakan Çalhanoğlu teselli etti...

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 89.dakikasında Kerem Aktürkoğlu penaltı atışından yararlanamazken, milli yıldız bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı. Kerem'i takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu teselli etti. İşte o anlar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 00:48
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Kerem Aktürkoğlu maç sonunda gözyaşlarını tutamadı! Hakan Çalhanoğlu teselli etti...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda Galler'i konuk etti.

0-0 beraberlikle tamamlanan mücadelenin 89. dakikasında kazandığımız penaltı atığında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Kerem'in vuruşunda top direğe çarparak dışarı gitti.

Maçın bitiş düdüğü sonrası milli yıldız diz çökerek gözyaşlarını tutamadı. Kerem'i takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu teselli etti.

Hakan Çalhanoğlu maç sonu yaptığı açıklamada ise "Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında dağ gibi ailesi var. Takım olarak Kerem'in arkasındayız. Futbolda penaltı kaçar, hiç sorun yok" sözleriyle Kerem'e destek verdi.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı o anlar...

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