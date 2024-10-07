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Haberler A Milli Futbol Takımı

Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'dan flaş Atakan Karazor açıklaması!

Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edilen ve adına açılan dava sebebiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Stuttgart kaptanı Atakan Karazor hakkında açıklamalarda bulundu. | Son dakika spor haberi

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 18:30
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Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'dan flaş Atakan Karazor açıklaması!

Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'na davet edilen ve adına açılan dava sebebiyle sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Stuttgart kaptanı Atakan Karazor hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"KENDİSİNİN MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Psikolojik şiddete de karşıyız. Atakan Karazor'un 2022 yılından beri davası sürüyor. Lütfen şunu unutmayalım; her birey cezası kanıtlanana kadar masumdur. Biz kardeşimizin masum olduğuna inanıyoruz. Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi. Alman Milli Takımı kendisine büyük ilgi gösterdi. Davası biraz uzadı. Dava hakkında daha fazla bilgi veremiyoruz çünkü dava devam ediyor. Avukatlardan aldığımız bilgiler var. Kendisinin yaşadığı bir talihsizlik olarak değerlendirmek lazım. Biz masum olduğuna inanıyoruz. Kardeşimize sahip çıkmamız lazım. Allah korusun zaten suç kesinleşirse zaten sonuçlarını yaşayacaktır ama biz kendisinin masum olduğuna inanıyoruz."

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