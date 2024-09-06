Galler - Türkiye maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.

Cardiff City Stadyumu'ndaki maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başladı. Mücadele TV8 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Thomas, Ampadu, James, Ramsey, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

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BİZİM ÇOCUKLAR'IN HEDEFİ TARİHTE İLK

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye yeni rotasını Uluslar A Ligi olarak belirledi. A Millilerimiz, B Ligi 4. Grup'ta ilk maçına Galler'de çıkıyor. Mücadelede Norveçli Rohit Saggi düdük çalıyor. Karşılaşma Galler'in tüm milli maçlarını oynadığı Cadiff City Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede 3 puan hedefleyen milliler A Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor. Daha önce hiç A Ligi'nde yer almayan Türkiye, 3. kez B Ligi'nde mücadele ediyor. Ay yıldızlılar bir kez C Ligi'nde oynadı, lider olup B Ligi'ne çıktı. 4. Grup'ta diğer rakiplerimiz İzlanda ile Karadağ İzlanda'da karşılaşacak.

"DÜNYA KUPASI İÇİN ÖNEMLİ BİR BİLET"

Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile birlikte basın toplantısı düzenlenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,"Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz bazen ama yarın (bugün) için en iyi şekilde hazırlandık ve saatleri sayıyoruz" dedi. Futbolda geçmiş diye bir şeyin olmadığını belirten Montella, "Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Ama artık geleceğe odaklanmalıyız. Böyle bir turnuva (EURO 2024) geçirdiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmeliyiz" şeklinde konuştu.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye