Haberler A Milli Futbol Takımı

Galler - Türkiye maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Cardiff City Stadyumu'ndaki maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 21:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galler - Türkiye maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor.

Cardiff City Stadyumu'ndaki maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başladı. Mücadele TV8 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ:

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Davies, Williams, Thomas, Ampadu, James, Ramsey, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

👉GALLER - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

BİZİM ÇOCUKLAR'IN HEDEFİ TARİHTE İLK

EURO 2024'te çeyrek final oynayan Türkiye yeni rotasını Uluslar A Ligi olarak belirledi. A Millilerimiz, B Ligi 4. Grup'ta ilk maçına Galler'de çıkıyor. Mücadelede Norveçli Rohit Saggi düdük çalıyor. Karşılaşma Galler'in tüm milli maçlarını oynadığı Cadiff City Stadı'nda oynanıyor. Mücadelede 3 puan hedefleyen milliler A Ligi'ne yükselmeyi amaçlıyor. Daha önce hiç A Ligi'nde yer almayan Türkiye, 3. kez B Ligi'nde mücadele ediyor. Ay yıldızlılar bir kez C Ligi'nde oynadı, lider olup B Ligi'ne çıktı. 4. Grup'ta diğer rakiplerimiz İzlanda ile Karadağ İzlanda'da karşılaşacak.

"DÜNYA KUPASI İÇİN ÖNEMLİ BİR BİLET"

Galler maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile birlikte basın toplantısı düzenlenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella,"Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz bazen ama yarın (bugün) için en iyi şekilde hazırlandık ve saatleri sayıyoruz" dedi. Futbolda geçmiş diye bir şeyin olmadığını belirten Montella, "Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Ama artık geleceğe odaklanmalıyız. Böyle bir turnuva (EURO 2024) geçirdiğimiz için gururluyuz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmeliyiz" şeklinde konuştu.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

Montella: Hakan çok istekli ama...
F.Bahçe'de Medina gelişmesi!
DİĞER
Engin Polat'ın tahliyesi sonrası Dilan Polat sessizliğini bozdu! Kutlamayı 'Enerji' ile yaptı sosyal medyadan yorum yağdı!
Ayşenur Ezgi Eygi'yi göz göre göre katlettiler! Görgü tanığı Jonathan Pollack vahşeti anlattı: Vuran asker onu görüyordu
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 70 milyon Euro'luk transfer çalımı!
Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere ile son anda berabere İngiltere ile son anda berabere 21:17
Umut Ünlü'den altın madalya Umut Ünlü'den altın madalya 21:06
Eskrim dalında ilk madalyamız! Eskrim dalında ilk madalyamız! 20:41
Fırtına'da Beşiktaş maçı hazırlıkları Fırtına'da Beşiktaş maçı hazırlıkları 20:28
Montella: Hakan çok istekli ama... Montella: Hakan çok istekli ama... 20:02
Sevilay Öztürk'ten bronz madalya! Sevilay Öztürk'ten bronz madalya! 19:36
Daha Eski
F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme! F.Bahçe'den Osimhen transferine büyük misilleme! 19:14
U21 Milliler İrlanda'ya mağlup U21 Milliler İrlanda'ya mağlup 19:04
Güneş'ten flaş transfer sözleri! Güneş'ten flaş transfer sözleri! 18:55
F.Bahçe'de Medina gelişmesi! F.Bahçe'de Medina gelişmesi! 18:41
Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası Gardi açıkladı! İşte Osimhen transferinin perde arkası 18:34
Altın madalya Gazzeli şehitlere armağan edildi Altın madalya Gazzeli şehitlere armağan edildi 18:22