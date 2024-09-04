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Türkiye ile Galler 10. randevuda

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Galler ile 10. kez rakip olacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:29
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Türkiye ile Galler 10. randevuda

Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İLK MAÇ 1978'DE

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma, 1978 yılında oynandı.

Galler'in kuzeyindeki Wrexham şehrinde yapılan karşılaşmayı Galler 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Galler'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Deacy attı.

SON MAÇ BERABERE

Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.

Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.

10 GOLLÜ MAÇ

Türkiye ile Galler arasındaki en gollü karşılaşma, 20 Ağustos 1997'de oynandı.

Ali Sami Yen Stadı'nda teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, ilk yarısı 3-3 sona eren karşılaşmayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-4 kazandı.

Karşılaşma, iki takım arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

SON 2 MAÇTA YENİLGİ YOK

Türkiye rakibiyle oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybetmedi.

Ay-yıldızlı ekip Galler ile 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Türkiye, Samsun'da oynanan mücadeleyi Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 kazandı.

Galler'de oynanan maç ise 1-1 sona erdi.

GERİDE KALAN MAÇLAR

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Tarih

  • Yer

  • Organizasyon

  • Sonuç

  • 21.11.2023

  • Cardiff

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • 1-1

  • 19.06.2023

  • Samsun

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • 2-0

  • 16.06.2021

  • Bakü

  • EURO 2024

  • 0-2

  • 20.08.1997

  • İstanbul

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 6-4

  • 14.12.1996

  • Cardiff

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 0-0

  • 25.03.1981

  • Ankara

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 0-1

  • 15.10.1980

  • Cardiff

  • Dünya Kupası Elemeleri

  • 0-4

  • 21.11.1979

  • İzmir

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • 1-0

  • 29.11.1978

  • Wrexham

  • Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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