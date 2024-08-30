A Milli Takım'ımızın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ımızın, Eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi.
Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Eren Dinkçi, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı.
28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
İŞTE KADROMUZ
A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/l5vX4ERV8H— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) August 30, 2024