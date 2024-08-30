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A Milli Takım'ımızın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberleri: UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım'ımızın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 16:31 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 16:44
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A Milli Takım'ımızın Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ımızın, Eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi.

Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Eren Dinkçi, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı.

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

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