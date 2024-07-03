Türkiye Avusturya'yı devirdi! Arda Güler tarihe geçti...

RAKİP HOLLANDA A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

FUTBOL EFSANELERİNİ GERİDE BIRAKTI 19 yaşındaki yıldız futbolcu, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu.