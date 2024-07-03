Türkiye Avusturya'yı devirdi! Arda Güler tarihe geçti...
Son dakika spor haberleri... A Milli Takımımız, EURO 2024'te Avusturya'ya geçerek çeyrek finale yükseldi. Millilerimizin bu başarısının ardından tüm ülkemizde büyük bir mutluluk yaşandı. Türkiye'nin bu zaferinin ardından da Arda Güler tarihe geçti. İşte o detay...
A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 09:12
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Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.
RAKİP HOLLANDA
A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.
Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
FUTBOL EFSANELERİNİ GERİDE BIRAKTI
19 yaşındaki yıldız futbolcu, 20 yaşına girmeden bir turnuvada hem gol hem de asist yapan üçüncü oyuncu oldu.
Bunu en son EURO 2004'te Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo gerçekleştirmişti.
Arda Güler, Gürcistan'ı mağlup ettiğimiz maçta turnuvadaki tek golünü atmıştı. Avusturya maçında ise Merih Demiral'in kaydettiği golün asistini yaptı.
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