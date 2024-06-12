Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024’ün açılış maçının hakemi açıklandı!

EURO 2024’ün açılış maçının hakemi açıklandı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2024) açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşmasında Fransa Futbol Federasyonu’ndan hakem Clement Turpin görev yapacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 14:17
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EURO 2024’ün açılış maçının hakemi açıklandı!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'ün açılış maçı, 15 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. Müsabakada FIFA kokartlı Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise François Letexier olacak.

Açılış müsabakasında VAR koltuğunda ise Fransız Jerome Brisard oturacak. AVAR'da da Fransız Willy Delajod ile İtalyan Massimiliano Irrati görev yapacak.

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