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Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istiyoruz!

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Samet Akaydin, Polonya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Akaydin, Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istediklerini belirtti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 23:07
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Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istiyoruz!

A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın TSİ 21.45'te başkent Varşova'da bulunan PGE Narodowy Stadyumu'nda Polonya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Samet Akaydin, maçın oynanacağı statta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yoğun tempoda çalıştıklarını belirten Akaydin, "Bazı arkadaşlarımızın ligi 24 Mayıs'ta bitti. Ben bunların içinde dahilim. Bazı arkadaşlarımız 29 Mayıs'ta katıldı. Hep birlikte yoğun ve ağır bir şekilde çalışıyoruz. Bunların normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası gibi bir özel turnuvadan önce mental kuvvetimiz ne kadar iyi olması gerekiyorsa fizikselde önemli olacak. Bütün herkes yüzde 100'ünü vermeye çalışıyor. Çok keyifli bir ortamımız var. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da bunların karşılığını alırız ve ülkemizi gururlandırırız" diye konuştu.

"BURADA ÖNEMLİ OLAN ÜLKEMİZ VE BUNUN İÇİN HER ŞEYİ YAPABİLİRİZ"

Defans oyuncuları Çağlar Söyüncü ile Ozan Kabak'ın sakatlanarak kadrodan çıktığının hatırlatılması üzerine 30 yaşındaki futbolcu, "İkisi de milli takım için değerli oyuncular. Bizim çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Hepimiz çok züldük. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Şimdi sorumluluğumuz daha çok arttı. Burada önemli olan ülkemiz ve bunun için her şeyi yapabiliriz. Sahaya çıktığımız zaman bu ülke ve bayrak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA MORALLİ GİTMEK İSTİYORUZ"

Polonya'nın ciddi bir takım olduğunu vurgulayan Samet Akaydin, "Avrupa Şampiyonası'nda zor bir grupta mücadele edecekler. Bizim için çok iyi test olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, çok iyi performans vererek Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istiyoruz. Bu maçın zor geçeceğinin bilincindeyiz. Çok iyi çalıştık. İnşallah yarın güzel bir şekilde ayrılırız" diyerek sözlerini tamamladı.

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