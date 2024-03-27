Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlık karşılaşmasında Avusturya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda 6-1'lik skorla rakibine mağlup oldu. Mücadele sonrası Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, İtalyan çalıştırıcıyı sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 08:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi hazırlık maçında A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu.

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

Mücadele sonrası Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, teknik direktör Vincenzo Montella'yı sert bir şekilde eleştirdi. İşte o yazı...

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

ŞAMPİYON İTALYA'YA BİR BAKSIN!

Türk Milli Takımı'nın maalesef atanı da yok, tutanı da yok. Montella buna çözüm üretemezse Almanya'da hayal kırıklığı yaşarız. Kaleci Mert fazla top sektirmesine rağmen kötünün iyisi gibi görünüyor. Uğurcan hem formsuz hem de güvensiz.

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

Golcü olarak elde sadece Cenk Tosun var. İtalyan hocanın iki hazırlık maçında kadro tercihleri "11 benzemez" gibiydi. İki maçta da iyi oynar gibi göründük ama aslında telaşlı ve uyumsuzduk, final paslarında golcü olmadığı için verimsiz kaldık.

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

Stoper Cenk Özkaçar'dan sol bek yaratmak, Galatasaray'da bile iğne ile oynayan Kaan Ayhan'ı stopere koymak, henüz tam hazır olmayan Arda Güler'i kafadan oynatmak, İtalya'yı bırakıp yüksek ücrete Arabistan'a giden Merih Demiral'ı denemek hataydı.

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

Önce istikrarlı kadroyu kuracaksın. Milli Takım geniş değişimin sıkıntılarını fazlasıyla yaşadı. Oysa Montella, EURO 2024 yolundaki maçları kadro istikrarı sayesinde kazandı.

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

İlk yarı oynama alışkanlığı olmayan oyunculardan kurulu kadro, acemiler mangasına benziyordu. Montella'nın ikinci yarıya değişiklik yapmadan başlaması hataydı. Uyumsuz oyuncuların yaptığı pas ve pozisyon hataları utanç verici bir skorla yenilmemize neden oldu.

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

Hatırlatayım; Avusturya'nın hocası Rangnick, Slovakya'yı deplasmanda 2-0 yenen kadrodan 7 kişiyi sahaya sürdü. Montella ise Macaristan maçı sonrası Milli Takım'dan 9 futbolcuyu değiştirdi.

Avusturya Türkiye maçı sonrası Montella'ya sert eleştiri! "İstikrara inanmıyorsa..."

Eğer Montella kadro istikrarına inanmıyorsa, Avrupa şampiyonu olan İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna baksın ve istikrarı görsün.

DİĞER
Genç şarkıcı Kadıköy'de karşılaştığı manzara üzerine ateş püskürdü! Selim Gülgören'den Ramazana saygı çağrısı
Batı'dan destek Soros'tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı'nın fon miktarı 50 milyonu aştı
Montella'ya eleştiri! "Antrenmana bile çıkarmadığın Semih..."
F.Bahçe'ye Mourinho müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Montella'ya eleştiri! "Antrenmana bile çıkarmadığın Semih..."
Semih’le güldük
9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | 9. sınıf 2. Dönem tüm dersler ortak sınavı sorular ve çözümleri
6. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR 2024 | 6. sınıf 2.dönem ortak sınavı sorular ve çözümleri
ŞOK BAYRAM KATALOĞU | 27 Mart - 9 Nisan ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'ya eleştiri! "Antrenmana bile çıkarmadığın Semih..." Montella'ya eleştiri! "Antrenmana bile çıkarmadığın Semih..." 08:28
Bugün kimin maçı var? 27 Mart Çarşamba Bugün kimin maçı var? 27 Mart Çarşamba 08:16
Viyanaaaaaa! Viyanaaaaaa! 07:18
Semih’le güldük Semih’le güldük 07:16
Tarihi Hezimet Tarihi Hezimet 07:14
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:19
Daha Eski
Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! Montella: Kimsenin beklemediği bir sonuç! 01:10
A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! A Milli Takım Avusturya'da kaybetti! 00:48
Millilerin son rakibi belli oldu! Millilerin son rakibi belli oldu! 23:35
G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... G.Saray'a '10 numara' transfer! 70 milyon Euro... 23:35
Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! Ümit Milliler İtalya'da 1 puana razı! 23:35
Montella'dan Abdülkerim açıklaması! Montella'dan Abdülkerim açıklaması! 23:35