Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubunu lider tamamlayarak, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımımız, Elemelerde D Grubunu lider tamamlayarak, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılma hakkı kazandı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılacak olan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Grup maçları boyunca üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar'a mücadele edeceği UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te de halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına inancım tamdır. Elde edilen başarıda emeği olan herkese ülkem adına teşekkür ediyorum."