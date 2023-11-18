Haberler A Milli Futbol Takımı ALMANYA - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Almanya ilk 11'leri açıklandı!

ALMANYA - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Almanya ilk 11'leri açıklandı!

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski düdük çalacak. A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ile oynayacağı müsabakada kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor. Almanya Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Almanya ve Türkiye'nin ilk 11'leri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:30 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:40
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ALMANYA - TÜRKİYE | Türkiye maçı CANLI TRT 1 İZLE | Türkiye Almanya ilk 11'leri açıklandı!

Almanya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde muhteşem bir performans gösteren ve turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Almanya Türkiye milli maç hangi kanalda? Saat kaçta?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Almanya - Türkiye maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

BİR SONRAKİ RAKİP GALLER!

A Milli Futbol Takımı'mız, Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından eleme grubundaki bir diğer maçına çıkacak. Türkiye, Galler ile oynayacak.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler , dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.

CENGİZ ÜNDER VE HAKAN ÇALHANOĞLU ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'mızın Almanya ile oynayacağı müsabakada kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺

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