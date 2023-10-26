A Milli Takım yükselişe geçti! Ekim ayının en iyisi

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında dört basamak yükselerek 38. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 38.'liğe yerleşti. Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerin ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazanan ay-yıldızlılar, Aralık 2021'den bu yana en iyi derecesine ulaşırken, Ekim 2019'dan sonra ilk kez dört sıralık bir yükseliş kaydetti. Türkiye, bin 498 puana ulaşarak, ekim ayı sıralamasının ilk 53 sırasında yer alan takımlar arasında en çok puan toplayan ülke oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerden Hırvatistan, puan bazında en büyük kaybı yaşayan takım olarak dört sıra düşüp sıralamada 10.'luğa gerilerken, Galler 33.'lükten 28.'liğe, Letonya ise 136. sıradan 132'ye yükseldi. Ermenistan ise 95. basamağa indi.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamanın ilk beş sırasında yer alan ülkeler bu ay da değişmedi. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 861 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 853 puanla 2., Brezilya ise bin 812 puanla 3. sırada yer aldı. Bu takımları bin 807 puanla 4. sıradaki İngiltere ve bin 793 puanla 5. sıradaki Belçika takip etti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 30 Kasım'da açıklanacak.