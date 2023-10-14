Haberler A Milli Futbol Takımı Hırvat basını yenilgiyi bu ifadelerle manşete taşıdı: Türkiye bizi mahvetti

Hırvat basını yenilgiyi bu ifadelerle manşete taşıdı: Türkiye bizi mahvetti

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu. Hırvat gazeteleri, Türkiye yenilgisi sonrasında, ay-yıldızlı ekibin iyi futbolunun hakkını verirken, Hırvatistan Milli Takımı'nın kötü futbolunu eleştirdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Hırvat basını yenilgiyi bu ifadelerle manşete taşıdı: Türkiye bizi mahvetti

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmesi Hırvat basınında geniş yer buldu. Hırvat gazeteleri, Türkiye yenilgisi sonrasında, ay-yıldızlı ekibin iyi futbolunun hakkını verirken, Hırvatistan Milli Takımı'nın kötü futbolunu eleştirdi. Zlatko Dalic'in kötü futbol için özür dilemesi manşetlerde yer aldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Jutarnji list "Dalic'in ateşlileri elemelerdeki ilk yenilgisi aldı" başlığıyla çıktı. Haberde "Türkiye bizi mahvetti. Çok kötü, fikirsiz ve kansız gözüktük" ifadeleri dikkat çekti. Dalic'in dilediği özrü manşete taşıyan Vecernji List Gazetesi, "Gecenin tek güzel yanı taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferdi" dedi. Ülkedeki en popüler internet sitelerinden gol.hr ise "Sahada tanınmaz bir Hırvatistan vardı" yorumunu yaptı.

MONTELLA'NIN ZAFERİ

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın geçtiğimiz akşam Hırvatistan'ı yenmesi İtalyan basınında yer aldı. La Gazzetta dello Sport'ta, Montella'nın Türkiye Milli Takımı'ndaki kariyerine maç kazanarak başlangıç yaptığı ve mutlu bir şekilde sahadan ayrıldığı yazıldı. Spormediaset kanalında da "Montella'nın Türkiye'si, ilk maçında iyi sonuç aldı" ifadesiyle Türkiye'nin Hırvatistan karşısında aldığı galibiyet izleyicilere aktarıldı. Corriere dello Sport ise İtalyanlar'ın geçen sezon Roma- Sevilla maçından tepkili olduğu İngiliz hakem Anthony Taylor'un son dakikada verip iptal ettiği penaltıya vurgu yaparak, "Montella'yı VAR kurtardı." yorumunu yaptı. Vecernji List: Gecenin bizim için tek güzel yanı atmosfer oldu gol.hr: Sahada tanınmazdık, Jutarnji list: Türkiye bizi mahvetti La Gazzetta dello Sport: Montella Türkiye kariyerine zaferle başladı Spormediaset: Montella'nın Türkiye'si ilk maçında iyi bir sonuç aldı.

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