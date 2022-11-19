Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Çekya: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Çekya: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Dünya Kupası arasında A Milli Futbol Takım'ımız, hazırlık karşılaşmasında Çekya ile kozlarını paylaştı. Stefan Kuntz'un öğrencileri rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 22:01
Türkiye Çekya: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye A Milli Takımı, hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya'yı ağırladı. Milliler rakibini Enes Ünal ve Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

İŞTE MAÇTAN NOTLAR

Gaziantep'te oynanan hazırlık maçında Türkiye, Çekya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.

31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.

35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.

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