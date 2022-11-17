Lüksemburgberaberliği ve Faroe Adaları yenilgisi sonrasında ağır bir şekilde eleştirilen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İskoçya galibiyeti sonrasında takım ruhu üzerine vurgu yaptı. Kuntz şunları söyledi: "Oyuncuların istek ve arzusu, ayrıca taktiğe bağlı kalmaları beni çok mutlu etti. Sisteme uyum sağlamaları da ayrıca olumluydu. Haziran maçlarına yakışır bir maç oynadık. Takım için ruhu ve dayanışmayı ilk golümüzden sonra gördünüz. Arda Güler, maçın gidişatına göre süre almadı. Önümüzdeki maçlarda süre alacaktır. Gelişim devam ediyor. Portekiz maçındaki eleştiriler bence çok fazlaydı. Rakibin güçlü yanlarına göre 3'lü sistemin faydaları var. Hedefimiz hem 4'lüyü hem de 3'lüyü iyi oynayabilmek. Cenk konusunda şaşırmışlardır, pozisyonundan dolayı. Bence nasıl oynayacağını gördüler."