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FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları'na konuk olacak. Müsabakayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 17:00
FAROE ADALARI TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 Faroe Adaları - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubunda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Faroe Adaları ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Faroe Adaları - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Türkiye maçı 25 Eylül Pazar günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

KALECİLER

Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Doğan Alemdar (Rennes)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANS

Onur Bulut (Kayserispor)

Zeki Çelik (Roma)

Çağlar Söyüncü (Leicester)

Kaan Ayhan (Sassuolo)

Merih Demiral (Atalanta)

Ozan Kabak (Hoffenheim)

Eren Elmalı (Trabzonspor)

Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Rıdvan Yılmaz (Rangers)

ORTA SAHA / FORVET

Cengiz Ünder (Marsilya)

Yunus Akgün (Galatasaray)

Berkan Kutlu (Galatasaray)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Orkun Kökçü (Feyenoord)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Tolga Ciğerci (Ankaragücü)

Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Serdar Gürler (Başakşehir)

Enes Ünal (Getafe)

Halil Dervişoğlu (Burnley)

Serdar Dursun (Fenerbahçe)

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