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Karadağ Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahneye çıktı! İşte o goller

Son dakika spor haberi: A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 10. maçında deplasmanda Karadağ ile kozlarını paylaştı. Kritik mücadelede genç yıldızlarımız sahne aldı. 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi. Orkun Kökçü ise ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla ağları sarstı. İşte o goller...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 23:16 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 00:23
Karadağ Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahneye çıktı! İşte o goller

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma yolunda büyük önemi olan mücadelede genç yıldızlarımız sahneye çıktı.

İLK GOL KEREM'DEN!
Formda yıldızımız Kerem Aktürkoğlu 22. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakalamamızı sağladı. Performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, Norveç ve Cebelitarık maçlarının ardından Karadağ'ı da boş geçmedi.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MÜTHİŞ GOL!
A Milli Takım'ımızda Orkun Kökçü 60. dakikada müthiş bir gole imza attı. Ceza sahası dışından füze yollayan 20 yaşındaki futbolcu ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.

İşte o goller...

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