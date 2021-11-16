Karadağ Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü sahneye çıktı! İşte o goller

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. maçında A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Gruptan çıkma yolunda büyük önemi olan mücadelede genç yıldızlarımız sahneye çıktı.



İLK GOL KEREM'DEN!

Formda yıldızımız Kerem Aktürkoğlu 22. dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakalamamızı sağladı. Performansıyla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, Norveç ve Cebelitarık maçlarının ardından Karadağ'ı da boş geçmedi.



ORKUN KÖKÇÜ'DEN MÜTHİŞ GOL!

A Milli Takım'ımızda Orkun Kökçü 60. dakikada müthiş bir gole imza attı. Ceza sahası dışından füze yollayan 20 yaşındaki futbolcu ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.



İşte o goller...



🇹🇷⚽ GOOOLL! | ORKUN KÖKÇÜ !! Orkun'dan füze geliyor, Milli Takımımız öne geçiyorr !! pic.twitter.com/JftC4Pbn0H — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2021