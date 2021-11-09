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‘'One man show bitti"

Hamit Altıntop: Herkesin ayrı sorumlulukları ve görevleri var. artık tek kişilik gösteri bitti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 06:50
‘'One man show bitti"
Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop'un önceki gün yaptığı konuşmalar dün sosyal medyada düştü. Riva'da TV kanallarından temsilcilerle bir araya gelen Altıntop, "Kurumsal bir yapıya kavuşacak milli takımlar yapılanması olacak. Her Süper Lig ve 1. Lig takımına altyapı akademisi kurulması zorunlu hale getirilecek. 4-2 kazanılan Hollanda maçında Türkiye tüm önemli istatistiklerde gerideydi. Kuntz, yalnızca A Milli Takım'dan sorumlu, altyapı ile ilgili sorumluluğu yok. Artık one man show (Tek kişilik gösteri) bitti. Herkesin ayrı görev ve sorumlulukları var" dedi.
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