Hayal kırıklığı Enes

Milli takımın birinci forveti Burak Yılmaz, sarı kart cezası nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemedi. Kral'ın yerine Enes Ünal maça ilk 11'de başladı. Henüz karşılaşmanın başında Efecan Karaca'ya yapılan penaltı sonrası topun başına geçen 24 yaşındaki futbolcu, kaleci Dayle Coeling'i geçemedi. Kaçan penaltı sonrası morali çok bozulan milli futbolcu, girdiği ikili mücadelelerde başarılı olamadı. Kenardan gelen ortalara kafa vuruşu yapamayan Enes, hayal kırıklığı yaşattı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Enes'i devre arasında çıkardı. Yerine giren Halil maçın ilk golünü attı.