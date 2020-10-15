Hakan Çalhanoğlu'dan Sırbistan maçı sonrası açıklama: 1 haftada 3 maç oynamak kolay değil

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-Yıldızlılar 2-0 geriye düştükleri zorlu maçı Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleri ile 2-2'ye getirdi. Maçın sonlarında baskısını artıtan milli takım galibiyeti getiren golü kaydedemedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve son dönemdeki performansı ile adından oldukça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu da maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE HANA ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:

50'nci milli maçıma çıktığım için mutluyum. Kazanmamız gereken bir maçtı. 1 hafta içinde 3 maç oynamak kolay değil. Bahane aramak istemiyorum ama gerçekten çok zor. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız.