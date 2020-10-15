Haberler A Milli Futbol Takımı Hakan Çalhanoğlu'dan Sırbistan maçı sonrası açıklama: 1 haftada 3 maç oynamak kolay değil

'dan maçı sonrası açıklama: 1 haftada 3 maç oynamak kolay değil

A 'ımız 'nde ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar 2-0 geriye düştükleri maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçta sonra açıklamalarda bulunan , "1 hafta içinde 3 maç oynamak kolay değil. Bahane aramak istemiyorum ama gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:48 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:48
Hakan Çalhanoğlu'dan Sırbistan maçı sonrası açıklama: 1 haftada 3 maç oynamak kolay değil

'nde A 'ımız ile karşı karşıya geldi.

Ay-Yıldızlılar 2-0 geriye düştükleri zorlu maçı ve 'ın golleri ile 2-2'ye getirdi. Maçın sonlarında baskısını artıtan milli takım galibiyeti getiren golü kaydedemedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve son dönemdeki performansı ile adından oldukça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu da maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE HANA ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMASI:

50'nci milli maçıma çıktığım için mutluyum. Kazanmamız gereken bir maçtı. 1 hafta içinde 3 maç oynamak kolay değil. Bahane aramak istemiyorum ama gerçekten çok zor. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız.

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