Haberler A Milli Futbol Takımı Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Uluslar Ligi

Uluslar Ligi'nde A kritik bir karşılaşmaya çıkacak. deplasmanına konuk olacak olan mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadele Rusya'nın başkenti 'daki VTB Arena'da oynanacak. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:28 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:29
Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında ile karşılaşacak. Mücadele, 'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanacak. A Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki, Rusya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk olacak. Mücadele 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı izlenebilecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler; , Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans; Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım SAngare, Çağlar Söyüncü, , Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, .

Orta saha; , Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, , İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, ,Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç.

Forvet; Ahmet Kutucu, , , Kenan Karaman.

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