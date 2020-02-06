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06 Şubat 2020, Perşembe
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''Hedefe yürüyoruz''

''Hedefe yürüyoruz''

TFF ile arasında 3 yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Törene TFF Başkanı , DenizBank Genel Müdürü , A Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu katıldı.

Bu anlaşmanın öncesi milli takımımızın gücüne güç katacağını belirten Özdemir, "Euro 2020'ye 5. kez katılıyoruz. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz. Euro 2020'yi, başarı çıtamızı yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

EURO 2020'YE DAMGA VURACAĞIZ
Sponsorlar, futbol ailesi ve Türk halkının ortak sinerjisiyle hep birlikte Euro 2020'ye damga vuracaklarının altını çizen , "2002 ve 2008'deki başarıları inşallah yakalarız. Gruptan çıkma yönünde milli takımımız büyük bir performans gösterdi. Başarılı bir şekilde devam ettik ama bence esas başarıyı finallerde göstermemiz gerek. Hedeflerimiz var inşallah Allah da yardım eder yürürüz. Bundan önceki her milli takımın ve başarılı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

  1. 6.2.2020
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