''Hedefe yürüyoruz''
TFF ile DenizBank arasında 3 yıllık ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu katıldı.
Bu anlaşmanın Euro 2020 öncesi milli takımımızın gücüne güç katacağını belirten Özdemir, "Euro 2020'ye 5. kez katılıyoruz. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz. Euro 2020'yi, başarı çıtamızı yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.
EURO 2020'YE DAMGA VURACAĞIZ
Sponsorlar, futbol ailesi ve Türk halkının ortak sinerjisiyle hep birlikte Euro 2020'ye damga vuracaklarının altını çizen Nihat Özdemir, "2002 ve 2008'deki başarıları inşallah yakalarız. Gruptan çıkma yönünde milli takımımız büyük bir performans gösterdi. Başarılı bir şekilde devam ettik ama bence esas başarıyı finallerde göstermemiz gerek. Hedeflerimiz var inşallah Allah da yardım eder yürürüz. Bundan önceki her milli takımın ve teknik direktörün başarılı olduğuna inanıyorum" diye konuştu.
- 6.2.2020
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