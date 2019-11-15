A Milliler'den tarihi başarı... Şenol Güneş ile farklı bir kimliğe bürünen ay-yıldızlılar, H Grubu'nda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi ve Avrupa Şampiyonası biletini kaptı. Deplasmanda 2-1 yenildiği İzlanda'yı konuk eden milliler, zorlu rakibinden bu kez 1 puan kazandırdı ve 5 yıl sonra finallerindeki yerini aldı. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada iki takım da galibiyet için bastırdı. 30'da Burak'ın kafa vuruşu üstten auta gitti. 63'te Ozan'ın sert vuruşu kaleyi teğet geçti.

TEBRİKLER BİZİM

Kaçan gollere üzüldük, son dakikalarda ise öldük öldük dirildik. 82'de oluşan karambolde önce Melih, sonra Mert topu çizgiden çıkardı. 90+1'de ise bu kez gole yaklaştık. Yusuf'un uzun aşırtma vuruşu üst direkten döndü. İzlanda'nın son dakika çabaları da sonuç vermedi ve A Milliler bir maç kala Avrupa Şampiyonası Finallerine katılma hakkı kazandı ve tarihi bir başarının altına imza attı. Karşılaşma sonrası statta ve Türkiye'nin her yerinde büyük coşku yaşandı. Teşekkürler milliler... Teşekkürler Şenol hoca...

KURALAR 30 KASIM'DA

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

EN SON 2016'DA KATILDIK

A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkması halinde tarihinde 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonada boy göstermişti.

2019'A DA MGA VURDU

Ay-yıldızlı takımımız, İzlanda karşılaşması ile 2019 yılındaki 11. maçına çıktı. A Milliler, bu yıl oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.