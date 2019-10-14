2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşılaşacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Millilerle aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. A Milli Takım zorlu sınavdan üç puanla ayrılıp, grupta zirveye kurulmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fransa Türkiye maçı (milli maç) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, kadro belli oldu mu?

Fransa Türkiye EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa'nın Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France'da oynanacak ve Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych tarafından yönetilecek Fransa Türkiye maçı, TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marco Fritz olacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Fransa: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Digne, Sissoko, Tolisso, Matuidi, Coman, Griezmann, Giroud



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Hakan, Yusuf, İrfancan, Ozan, Burak (Cenk)

SAKAT YA DA DURUMU BELİRSİZ OYUNCULARIMIZ...

Milli takımda aday kadroya çağırılan ancak sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz ve Arnavutluk maçında sakatlanan Emre Belözoğlu dışında eksik bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Fransa'yı deplasmanda mağlup eder ve İzlanda da Andorra karşısında puan kaybederse EURO 20202'ye katılacak. Horozlar karşısında alınacak beraberlik halinde ise katılım hakkı ancak İzlanda'nın mağlup olmasıyla mümkün olacak.

Kalan üç maçtan alınacak 4 puan, başka bir sonuca bakılmaksızın ay yıldızlıları EURO 2020'ye taşıyacak.

Milliler, aynı zamanda İzlanda'yı konuk edeceği karşılaşmada galip geldiği takdirde diğer iki maçtan puansız ayrılsa bile turnuvaya katılma hakkını kazanacak.

Türkiye, Fransa ve İzlanda arasında oluşacak puan eşitliği durumunda ise devreye girecek olan üçlü veya ikili averajlar takımların kendi arasında oynayacağı maçların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

MİLLİ TAKIMIN 96 YILLIK TARİHİ

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 245'i deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 760 gol attı, kalesinde 822 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 575 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2019'DAKİ 10. MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 9 maçta 8 galibiyet aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.

A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 19 gol attı, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.

Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı karşılaşmasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi.

ŞENOL GÜNEŞ YÖNETİMİNDEKİ 60. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 60. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 59 maçta milliler, 31 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 91 gol attı, kalesinde 53 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 41 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 26'sını kazandı, 8'ini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 76 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 32 gol gördü.

ALTINCI RANDEVU

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.

Türkiye ile Fransa, Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

TÜRKİYE LİDERLİK İÇİN SAHADA

Milli takımda, kaburgasında kırık tespit edilen kaptan Emre Belözoğlu bu mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir, Kaan Ayhan, Efecan Karaca ve Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta 14 Ekim Pazartesi günü ayrıca TSİ 21.45'te İzlanda-Andorra ve Moldova-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.