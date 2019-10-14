Euro 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında 1-0 geriye düşen Milliler, pes etmeyerek 81. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Fransa'ya lider olarak gelen Ay-Yıldızlılar lider olarak döndü ve maç sonu taraftarlarımızın bulunduğu tribünlere giderek bu sevinci yaşadı. Ancak Fransız Rejisi bu görüntüleri ekrana taşımadı. İşte Fransa-Türkiye maçından kareler...