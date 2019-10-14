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14 Ekim 2019, Pazartesi
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Fransa-Türkiye maçından kareler!

Euro 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında 1-0 geriye düşen Milliler, pes etmeyerek 81. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Fransa'ya lider olarak gelen Ay-Yıldızlılar lider olarak döndü ve maç sonu taraftarlarımızın bulunduğu tribünlere giderek bu sevinci yaşadı. Ancak Fransız Rejisi bu görüntüleri ekrana taşımadı. İşte Fransa-Türkiye maçından kareler...

14 Ekim 2019 Pazartesi 23:51 Güncelleme: 14.10.2019 23:51
Fransa-Türkiye maçından kareler!

A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Fransa ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Fransa-Türkiye maçından kareler!

Milliler 1-0 geriye düşmesine rağmen 81. dakikada bulduğu golle durumu 1-1'e getirerek mücadeleden beraberlikle ayrılmayı bildi.

Fransa-Türkiye maçından kareler!

Ay-Yıldızlılar'ın golünü Kaan Ayhan kaydetti.

Fransa-Türkiye maçından kareler!

90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından A Milliler Türk taraftarların bulunduğu tribünlere giderek bu mutluluğu onlarla paylaştı.

Fransa-Türkiye maçından kareler!

Ancak Fransız rejisi bu sevinçleri ekrana taşımak yerine maçtaki 2 golü tekrar tekrar göstermeyi tercih etti.

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