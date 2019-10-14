Euro 2020 Elemeleri'nde A Milli Takımımız Fransa ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 76. dakikasında 1-0 geriye düşen Milliler, pes etmeyerek 81. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Fransa'ya lider olarak gelen Ay-Yıldızlılar lider olarak döndü ve maç sonu taraftarlarımızın bulunduğu tribünlere giderek bu sevinci yaşadı. Ancak Fransız Rejisi bu görüntüleri ekrana taşımadı. İşte Fransa-Türkiye maçından kareler...
14 Ekim 2019 Pazartesi 23:51
Güncelleme: 14.10.2019 23:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri kapsamı ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Fransa ile bu kez deplasmanda karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milliler 1-0 geriye düşmesine rağmen 81. dakikada bulduğu golle durumu 1-1'e getirerek mücadeleden beraberlikle ayrılmayı bildi.
Ay-Yıldızlılar'ın golünü Kaan Ayhan kaydetti.
90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından A Milliler Türk taraftarların bulunduğu tribünlere giderek bu mutluluğu onlarla paylaştı.
Ancak Fransız rejisi bu sevinçleri ekrana taşımak yerine maçtaki 2 golü tekrar tekrar göstermeyi tercih etti.