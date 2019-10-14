İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, H Grubu 8. karşılaşmasında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 19'a yükseltti. İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu...
14 Ekim 2019 Pazartesi 23:46 Güncelleme: 14.10.2019 23:52
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu H Grubu'nda 8. karşılaşmalar bu akşam oynandı.

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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

Stade de France'da oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar Fransa Milli Takımı'na konuk oldu.

İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

Ev sahibi ekip dakika 76'da Giroud'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

Milliler golden hemen 5 dakika sonra Kaan Ayhan'ın golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.

İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...

İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 ELEMELERİ GRUBU'NDA PUAN DURUMU

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