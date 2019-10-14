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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...
UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, H Grubu 8. karşılaşmasında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 19'a yükseltti. İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu...
14 Ekim 2019 Pazartesi 23:46
Güncelleme: 14.10.2019 23:52
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UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu H Grubu'nda 8. karşılaşmalar bu akşam oynandı.
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Stade de France'da oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar Fransa Milli Takımı'na konuk oldu.
Ev sahibi ekip dakika 76'da Giroud'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Milliler golden hemen 5 dakika sonra Kaan Ayhan'ın golüyle eşitliği yakaladı ve maç bu skorla sona erdi.
İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 ELEMELERİ GRUBU'NDA PUAN DURUMU