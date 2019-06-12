Kırmızı-beyaz karnaval

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı Konya'da 2-0 ile mağlup eden Türkiye, dün akşam deplasmanda İzlanda'ya konuk olurken, İstanbul'da A Milli Takım'a büyük destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzlanda- Türkiye maçı öncesi ay-yıldızlılara destek amacıyla Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprülerini Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı. İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz renklerle bezenmesi vatandaşların ilgisini çekti. Kırmızı-beyaz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de manzara severlerin ilgi odağı oldu. Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.