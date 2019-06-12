Kırmızı-beyaz karnaval
Son Dünya Şampiyonu Fransa’yı destansı bir şekilde yenen A Milli Takımımız’a İzlanda maçı öncesi büyük destek geldi. İstanbul'un bazı tarihi noktalar kırmızı-beyaz bayraklarımızla ışıklandırıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı Konya'da 2-0 ile mağlup eden Türkiye, dün akşam deplasmanda İzlanda'ya konuk olurken, İstanbul'da A Milli Takım'a büyük destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzlanda- Türkiye maçı öncesi ay-yıldızlılara destek amacıyla Galata Kulesi, Haliç metro geçiş köprüsü ve boğaz köprülerini Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı. İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz renklerle bezenmesi vatandaşların ilgisini çekti. Kırmızı-beyaz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de manzara severlerin ilgi odağı oldu. Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.
- 12.6.2019
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A Milli Takım'da sakatlık haberi birden!
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Yorum
AYDIN KOYUNCU OYNAMAMASI BÜYÜK KAYIP OLUR.AMA TABİİ Kİ ÖNCE SPORCU SAĞLIĞI GELİR
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MAÇ SONUCU: İzlanda 2-1 Türkiye | MAÇ ÖZETİ
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cr7 endişelenmeyin sadece cengizimiz yok
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Galatasaray ile adı anılan Şener Özbayraklı Fenerbahçeli fotoğraflarını sildi
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mehmet kadro derinliğinde olması gereken tam bir profesyonel.hayırlı takımımıza.
Kırmızı-beyaz karnaval haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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