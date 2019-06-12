Kırmızı-beyaz karnaval – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Kırmızı-beyaz karnaval

Kırmızı-beyaz karnaval

Kırmızı-beyaz karnaval

Son Dünya Şampiyonu Fransa’yı destansı bir şekilde yenen A Milli Takımımız’a İzlanda maçı öncesi büyük destek geldi. 'un bazı tarihi noktalar kırmızı-beyaz bayraklarımızla ışıklandırıldı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa'yı 'da 2-0 ile mağlup eden , dün akşam deplasmanda İzlanda'ya konuk olurken, 'da A 'a büyük destek geldi. , İzlanda- Türkiye maçı öncesi ay-yıldızlılara destek amacıyla , Haliç geçiş köprüsü ve boğaz köprülerini Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırdı. İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz renklerle bezenmesi vatandaşların ilgisini çekti. Kırmızı-beyaz olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve de manzara severlerin ilgi odağı oldu. Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile tarihi Galata Kulesi Türk bayrağı ile ışıklandırıldı.

  1. 12.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırmızı-beyaz karnaval haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN