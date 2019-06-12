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12 Haziran 2019, Çarşamba
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’da beleş tepe!

İzlanda’da beleş tepe!

H Grubu mücadelesinde A , deplasmanda ile karşılaşırken, birçok taraftarın maçı stadın arkasında bulunan parkta izlemesi de dikkat çekti.

H Grubu 4. maçında A , deplasmanında boy gösterirken tribünlerin de neredeyse tamamı doldu. Millileri desteklemek için İngiltere, Norveç ve Danimarka'dan gelen gurbetçi vatandaşlar tribündeki yerini alırken, maçın başlamasıyla birlikte de futbolculara tezahüratlarla destek verdiler. Ancak maçın oynandığı sırada ilginç olan nokta ise stada giremeyen taraftarlar oldu.

Karşılaşmanın başlamasının ardından A 'ın kalesinin arkasında bulunan bölümdeki parktan maçı takip eden birçok taraftar, karşılaşmanın 8. dakikasından sonra güvenlik tarafından bu bölgeden uzaklaştırıldı.

  1. 12.06.2019
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