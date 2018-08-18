Celta Vigo forması giyen Emre Mor hakkında hocası Antonio Mohamed sitem dolu açıklamalarda bulundu. Türk lakaplı Antonio Mohamed, milli futbolcumuza futbolun nasıl oynanması gerektiğini anlatamadığını ve kafasına bir türlü giremediğini basınla paylaştı.

"BİR TÜRLÜ KAFASININ İÇİNE GİREMİYORUM!"

La Liga açılış haftası mücadelesinde Espanyol'u konuk edecek Celta Vigo'da teknik direktör Antonio Mohamed, basın mensuplarının karşısına çıktı. Milli futbolcumuz Emre Mor hakkında da açıklamalarda bulunan Arjantinli teknik adam; "Emre Mor'a futbolun kollektif bir oyun olduğunu, takım halinde oynanması gerektiğini bir türlü anlatamıyorum. Onun kafasının içine giremiyorum" ifadelerini kullandı.

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, profesyonel futbol kariyerine Danimarka'nın Brönshöj Boldklub takımının altyapısında başladı.Gösterdiği performansla Lyngby altyapısına transfer olan milli futbolcumuz, kariyer basamaklarını hızlı şekilde tırmanmaya devam ederek Nordsjaelland altyapına transfer oldu ve A takım forması ile de ilk kez Danimarka ekibinin forması ile tanıştı. Burada gösterdiği performans ile A Milli Takım gözlemcilerimizin dikkatini çeken genç oyuncu Türkiye A Milli Takımı'ndan davet aldı. Ortaya koyduğu başarılı performans ve göze hoş gelen futbolu ile 9,5 milyon Euro karşılığında Alman devi Dortmund'un yolunu tutan Mor, Almanya'da bekleneni veremeyerek Celta Vigo tarihinin kulüp transfer rekorunu kırarak 13,5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer oldu.

Celta Vigo formasını 27 kez giyen genç oyuncu, 1 gol 3 asist katkısında bulundu.