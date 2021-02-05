Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir Fatih Karagümrük maçına hazır

maçına hazır

'in 24. haftasında sahasında 'ü ağılayacak olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 19:01
Başakşehir Fatih Karagümrük maçına hazır

, 'in 24. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, 'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan organizasyonlarıyla sona erdi.

Medipol , yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

SON DAKİKA