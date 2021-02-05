Başakşehir Fatih Karagümrük maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.