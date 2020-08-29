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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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’e yerli forma

Başakşehir’e yerli forma

 'in, önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan "bilcee" oldu.

'in, önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan "bilcee" oldu. Sponsorluk anlaşması; Başakşehir Başkanı ve Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce'nin katılımıyla 'nda imzalandı. Mahmut, Visca, Epureanu ve kaleci Mert yeni sezon formalarını giyerek poz verdi.

  1. 29.8.2020
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