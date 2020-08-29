Başakşehir’e yerli forma

Şampiyon Başakşehir'in, önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan "bilcee" oldu. Sponsorluk anlaşması; Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce'nin katılımıyla Çırağan Sarayı'nda imzalandı. Mahmut, Visca, Epureanu ve kaleci Mert yeni sezon formalarını giyerek poz verdi.