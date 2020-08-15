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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Başakşehir'de yolcusu!

Başakşehir'de Junior Caiçara İngiltere yolcusu!

'in başarılı sağ beki 'ya 'den iki takımın talip olduğu iddia edildi. ve 'un deneyimli futbolcu'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

'i şampiyon tamamlayan 'in yıldız sağ beki , Ada yolcusu. İngiliz 'ın haberine göre, 31 yaşındaki futbolcuya ve talip oldu.



İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR!
Medipol Başakşehir'in deneyimli sağ bek için 3.3 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Caiçara'nın 'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Turuncu-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Caiçara, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta forma giydi ve 5 asist kaydetti.

Caiçara'ya İngiltere'den talip var

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 22:22
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