Başakşehir'de Junior Caiçara İngiltere yolcusu!
Medipol Başakşehir'in başarılı sağ beki Junior Caiçara'ya İngiltere'den iki takımın talip olduğu iddia edildi. West Ham United ve West Bromwich Albion'un deneyimli futbolcu'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in yıldız sağ beki Junior Caiçara, Ada yolcusu. İngiliz The Sun'ın haberine göre, 31 yaşındaki futbolcuya West Ham United ve West Bromwich Albion talip oldu.
İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR!
Medipol Başakşehir'in deneyimli sağ bek için 3.3 milyon euro bonservis talep ettiği belirtilirken, Caiçara'nın İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Turuncu-lacivertli takımla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Caiçara, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maçta forma giydi ve 5 asist kaydetti.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 22:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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