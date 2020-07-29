Edin Visca masaya!
Başakşehir'de 9. sezonunu geçiren Edin Visca, yuvada kalıyor. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin son aşamaya geldiği ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.
Başakşehir'de 9. sezonunu geçiren Edin Visca, yuvada kalıyor. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin son aşamaya geldiği ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi. Boşnak yıldız, bu sezon 33 maçta 13 gol, 13 asistle duble yaptı. Başakşehir'de 346 kez resmi maça çıkan Visca, rakip ağları 100. kez sarsarak kulüp tarihine geçti.
- 29.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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