Edin Visca masaya!

Başakşehir'de 9. sezonunu geçiren Edin Visca, yuvada kalıyor. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin son aşamaya geldiği ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi. Boşnak yıldız, bu sezon 33 maçta 13 gol, 13 asistle duble yaptı. Başakşehir'de 346 kez resmi maça çıkan Visca, rakip ağları 100. kez sarsarak kulüp tarihine geçti.