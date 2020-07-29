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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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masaya!

Edin Visca masaya!

'de 9. sezonunu geçiren , yuvada kalıyor. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin son aşamaya geldiği ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.

'de 9. sezonunu geçiren , yuvada kalıyor. 1 yıllık kontratı bulunan 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin son aşamaya geldiği ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi. Boşnak yıldız, bu sezon 33 maçta 13 gol, 13 asistle duble yaptı. Başakşehir'de 346 kez resmi maça çıkan Visca, rakip ağları 100. kez sarsarak kulüp tarihine geçti.

  1. 29.7.2020
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