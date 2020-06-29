Adım adım zafere!
İstanbul ekibi, Trabzonspor ile farkı açma şansını kaçırsa da Aslan ile 8 puanlık avantajını korudu... Bitime 5 hafta kala Başakşehir’in şampiyonluk ümitleri arttı.
Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki nefes nefese geçen yarışa Galatasaray da ortak olmak istiyordu. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri sahalarındaki kritik maçta sarı-kırmızılılara kaybetmedi. Fırtına'nın takıldığı haftada kazansa puan farkını 4'e çıkaracak olan Başakşehir öne geçtiği mücadelede galibiyeti koruyamadı. Ancak 1-1'den sonra rakibin baskısına dayanan İstanbul temsilcisi bitime 5 hafta kala önemli kazanımlar elde etti.
FİKSTÜRÜ DE İYİ
Başakşehir ilk olarak son 2 yılın şampiyonu Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Bunun haricinde Trabzonspor ile girdiği kıyasıya yarışta fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. İstanbul temsilcisi kalan maçlarında sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor ve Kasımpaşa (D) ile oynayacak. Başakşehir özellikle gelecek hafta Aslan'ın Trabzonspor'dan puan çalmasını bekleyecek.
KAFASINI ÇALIŞTIRDI
Başakşehir'in yıldızı Daniel Aleksic güzel bir gol kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin uzaklardan yaptığı ortaya çok dengeli bir kafa şutu çıkaran Sırp hücum oyuncusu, meşin yuvarlığı kaleci Okan Kocuk'un uzanamayacağı yere gönderdi.
BASKIYI YİNE AŞAMADI
Başakşehir puan durumunda zirvede girdiği haftalarda oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Söz konusu mücadelelerde 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonluk baskısına takıldı.
DEMBA BA GİRDİ OYUN HIZLANDI
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir ilk yarıda etkili bir performans gösteremedi. İkinci devrede teknik direktör Okan Buruk, Robinho'yu kenara çekerek yerine Demba Ba'yı oyuna sürdü. Tecrübeli forvet kalitesini hemen fark ettirdi. 35 yaşındaki forvetin girişi ile Başakşehir'in hücumdaki etkisi arttı. Çok daha tehlikeli gelmeye başladılar.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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