Adım adım zafere!

Süper Lig'de Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki nefes nefese geçen yarışa Galatasaray da ortak olmak istiyordu. Ancak Okan Buruk'un öğrencileri sahalarındaki kritik maçta sarı-kırmızılılara kaybetmedi. Fırtına'nın takıldığı haftada kazansa puan farkını 4'e çıkaracak olan Başakşehir öne geçtiği mücadelede galibiyeti koruyamadı. Ancak 1-1'den sonra rakibin baskısına dayanan İstanbul temsilcisi bitime 5 hafta kala önemli kazanımlar elde etti.



FİKSTÜRÜ DE İYİ

Başakşehir ilk olarak son 2 yılın şampiyonu Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Bunun haricinde Trabzonspor ile girdiği kıyasıya yarışta fikstür avantajını da elinde bulunduruyor. İstanbul temsilcisi kalan maçlarında sırasıyla Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor ve Kasımpaşa (D) ile oynayacak. Başakşehir özellikle gelecek hafta Aslan'ın Trabzonspor'dan puan çalmasını bekleyecek.



KAFASINI ÇALIŞTIRDI

Başakşehir'in yıldızı Daniel Aleksic güzel bir gol kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin uzaklardan yaptığı ortaya çok dengeli bir kafa şutu çıkaran Sırp hücum oyuncusu, meşin yuvarlığı kaleci Okan Kocuk'un uzanamayacağı yere gönderdi.



BASKIYI YİNE AŞAMADI

Başakşehir puan durumunda zirvede girdiği haftalarda oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Söz konusu mücadelelerde 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonluk baskısına takıldı.



DEMBA BA GİRDİ OYUN HIZLANDI

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir ilk yarıda etkili bir performans gösteremedi. İkinci devrede teknik direktör Okan Buruk, Robinho'yu kenara çekerek yerine Demba Ba'yı oyuna sürdü. Tecrübeli forvet kalitesini hemen fark ettirdi. 35 yaşındaki forvetin girişi ile Başakşehir'in hücumdaki etkisi arttı. Çok daha tehlikeli gelmeye başladılar.