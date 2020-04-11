Santos'tan Robinho ile ilgili resmi açıklama: Kendisine borcumuz var - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Başkan transferi resmen duyurdu! Robinho...

Santos'tan ile ilgili resmi açıklama: Kendisine borcumuz var

Santos'tan Robinho ile ilgili resmi açıklama: Kendisine borcumuz var

'in yıldız futbolcusu 'nun geleceği netlik kazanmaya başladı. ekibi Santos'a olaca iddia edilen Robinho için resmi açıklama geldi. Santos Kulübü Başkanı yaptığı açıklamada, "Kendisine borcumuz var, bunu menajeriyle birlikte hesapladık. Bu transferi durduracak hiç bir şey yok" diye konuştu.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nun yeni takımı artık büyük ölçüde belli oldu. Brezilyalı futbolcunun yeni adresi olacağı bir süredir iddia düzeyinde konuşulan Santos Kulübü'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Santos Kulübü Başkanı yaptığı açıklamada bu transferi istediklerini itiraf ederken, için çalışmalara başladıklarını da dile getirerek şunları söyledi:

"Robinho buranın öz evladıdır. Herkesi etkileyen bir neşesi, soyunma odasında herkesi pozitif etkileyen bir hali vardır. Ve her zaman Santos'ta kendisine yer vardır. Robinho da kesinlikle Santos'a dönmek istiyor, biz de onu burada görmek istiyoruz".

"BU TRANSFERİ DURDURACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

basınında 700 bin euro dolayında olduğu söylenen bir paradan da bahseden başkan "Kendisine borcumuz var, bunu menajeriyle birlikte hesapladık. Bu transferi durduracak hiç bir şey yok" diye konuştu.

Robinho'nun 'da mahkumiyet almasına neden olan davasından da bahseden Santos Başkanı "Yurt dışında bununla ilgili bir sıkıntı vardı. Benim başkanlığımın ilk döneminde de kendisini transfer etmek istedik, o dönem endişe ettik. Ancak şu an için Santos'a transfer olmasının önünde bir engel yok. Bu transfer için iyimserim" dedi.

Santos Kulübü'nden yetişen ve bir dönem 'da da oynayan Robinho, Başakşehir'de bu sezon beklentilerin uzağında kalmış, 18 maçta hiç gol atamamıştı.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 19:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Santos'tan Robinho ile ilgili resmi açıklama: Kendisine borcumuz var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA