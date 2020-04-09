Ali Çamdalı: Başakşehir ile oynadığımız final maçını unutamıyorum
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa FK forması giyen tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 36 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Konyaspor formasıyla Medipol Başakşehir'e karşı oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası finalindeki tarihi zaferi unutamadığını söyledi.
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